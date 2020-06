Torna l'appuntamento con il 'Summer Party Toscana per cani di piccola taglia'. La manifestazione da questa stagione 2020 avrà come location il 'Piero Masoni' di Fornacette e sarà organizzata nel centro sportivo dall'FC Fornacette Casarosa.

Il Summer Party è aperto a tutte le razze di piccola e media taglia anche senza pedigree. La giornata inizierà alle ore 10 e prevede giochi d'acqua a cura del Centro Cinofilo Ametastrada, attività all'aperto, shopping, la Sfilata di Moda e di Bellezza con gli amici a quattro zampe e i suoi padroni con giudice valida per tutte le razze, anche senza pedigree. Sul tappeto rosso sfileranno Chihuahua, Maltesi, Barboncini, Jack Russel, Bassotti, Bulldog Francesi e tanti altri amici. per trascorrere insieme una giornata diversa e all'insegna del buon umore e far socializzare i nostri amici a quattro zampe, ovviamente nel pieno rispetto delle normative attuali di sicurezza anti-contagio.

Molti gli stand che hanno aderito all'evento. Per i partecipanti ci sarà la possibilità di pranzare alle 12 assieme ai piccoli amici. Per maggiori info contattare Michele al numero 3356725994.