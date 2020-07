'Summer time' a Calambrone

Sabato 1 agosto il Ristoro di Giulia Bagno Lido Calambrone Pisa organizza l'evento 'Summer time' con l’intrattenimento di Gió & Gió, parcheggio all’interno dello stabilimento.

Per essere in lista cena, inviare nome e cognome a Francesca Sempre al: 346 0202811 (sms - whatsapp) entro venerdi 31 luglio ore 20.

Info

Presentarsi entro le 20.30

Cena servita 25€

Pagamento all’arrivo

Evento per tutti gli iscritti di Facebook

Intrattenimento musicale

Ore 23 ingresso Free

Target età gruppo: 40 +

musica 70-80-90, commerciale, latino,

Karaoke

Per disdire c'è tempo fino a venerdì ore 20. Il sabato, solo per motivi gravi