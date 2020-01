Presentazione del fumetto 'Susi corre' al Cinema Caffè Lanteri

Sabato 1° febbraio alle ore 20 il Cinema Caffè Lanteri ha il piacere di ospitare ancora una volta la fumettista Silvia Rocchi per un nuovo appuntamento della rassegna Fumetti&Popcorn. L’autrice, moderata dalla giornalista Virginia Tonfoni, presenterà “Susi corre”, il suo nuovo fumetto edito per Canicola Edizioni.

Sullo sfondo di una fiera di paese, in un pomeriggio qualunque, tra la pesca delle oche e le gare sfrenate in autoscontro con i ragazzi desiderati, si staglia la storia di Susi – una ragazza ancora acerba che si affaccia per la prima volta alla complessità della vita, dell’amore e del sesso – che si intreccia con quella di suo nonno, uomo pieno di rimpianti e disposto a tutto pur di riguadagnare piccole passioni. Susi vive l’intensità dello stare insieme, le gelosie, l’eccitazione e la sfrontatezza che negli anni dell’adolescenza sembrano assorbire ogni cosa. Ci sono le amiche, tra complicità e dinamiche egoistiche, c’è la voglia di affermare la propria libertà, di innamorarsi e di scoprire i propri corpi; ma c’è anche il racconto del divario generazionale tra Susi e il nonno, di un dialogo che sembra impossibile.

Evento in collaborazione con la fumetteria L’Eternauta di Pisa

Media Partner Lo Spazio Bianco

Silvia Rocchi è nata a Pisa nel 1986. Dal 2012 ha pubblicato fumetti con BeccoGiallo, Rizzoli Lizard, Eris Edizioni, Feltrinelli Comics. Con Brucia il suo graphic novel uscito per Rizzoli Lizard nel 2017, vince il Premio Boscarato 2018 come miglior autrice unica. Il suo ultimo fumetto, una storia breve in formato A3, si intitola "Susi corre", pubblicato da Canicola Edizioni nel 2019. Ha collaborato come illustratrice con Goethe Institut, Libera, Lo Straniero, Vice, Linus, ViaggieMiraggi. Vive a Bologna. Sito / silviarocchi.com