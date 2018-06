Sagra del tortello, stinco e birra artigianale ad Agnano Pisano

Ad Agnano Pisano, piccola frazione del comune di San Giuliano Terme, da mercoledì 27 giugno a domenica 1 luglio si terrà la Sagra del Tortello, stinco e birra artigianale.

Tra le specialità del menù: tortelli al sugo di carne, burro e salvia e al pomodoro. Tra i secondi spiccano lo stinco di maiale al forno e vari tipi di carne cotta sulla griglia, il tutto annaffiato da buon vino toscano.

Un ruolo importante lo avrà la 'Birra J63', che ha il suo punto di forza nell’utilizzo di materie prime a chilometro zero e nella sapiente creatività del mastro birraio.

Gli stand gastronomici apriranno dalle 19.30 e saranno allestiti presso i locali all'aperto del circolo Arci La Pergola in via XXV Aprile, 32. Dopo la cena, ballo con musica dal vivo in area separata, con il Maestro Gilberto; a disposizione tavoli e sedie per tutti.