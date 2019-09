T-tour (tutorial tour): percorsi educativi e formativi di Internet Festival

Tornano i T-Tour a #IF2019 dal 10 al 13 ottobre! I percorsi educativi che stimolano la curiosità e propongono strumenti utili per orientarsi nel mondo della Rete e della tecnologia, tornano per nona edizione del Festival come un viaggio tra le scoperte digitali. Dedicato ai giovani e ai nativi digitali, ai professionisti di domani e ai navigatori incerti, agli esperti e ai cultori della materia: nessuno escluso.

Tutti gli eventi T-Tour sono gratuiti e liberamente accessibili fino ad esaurimento posti. Ma attenzione! La prenotazione è obbligatoria per le scuole e i gruppi numerosi, e caldamente consigliata per i visitatori singoli.



Per info e assistenza sulle prenotazioni contattare il numero 392 9725420 oppure scrivere un’email a ttour@internetfestival.it