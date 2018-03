Tangram: 'Le sette pietre di saggezza'

La mostra dura dal 24 marzo al 7 aprile. Gli orari di visita sono: lun- sabato 10-13/16.30-19.30.

All’interno del programma di eventi e di mostre che l'associazione organizza per l’anno 2018 si staglia questa iniziativa che è stata inserita idealmente in un progetto culturale intitolato 'Nemo artista in patria' con il quale è data la possibilità di fare re-incontrare il pubblico cittadino con artisti che sebbene nati e formatisi in questa città hanno sviluppato il proprio percorso artistico vivendo e producendo la propria arte all’estero.



Tantagram 'Le sette pietre della saggezza' di Francesco Moretti è il primo appuntamento di questa serie artista pisano è da anni residente in Grecia dove il suo percorso d’arte si è fortemente consolidato. Oggi, ancora giovane, Moretti è un 'artista maturo', che affianca l’insegnamento in prestigiose istituzioni al proprio lavoro creativo. A Pisa vanta ancora moltissimi affezionati collezionisti ed estimatori critici.

Saranno in mostra opere di scultura lignea, in metallo e opere grafiche di grande formato realizzate in stampa con la tecnica 'linocut'. Le opere hanno come tema il Tangram un antico rompicapo cinese composto da sette figure geometriche che possono assemblarsi in oltre 1600 figure. L'esposizione ha una grande forza espressiva basata sulla semplicità e sul minimalismo che il Tangram contiene.

Dal 3 al 5 aprile l’artista terrà anche un laboratorio di incisione rivolto ad un massimo di sette persone sul tema Tangram. Questa scelta tematica ed il respiro internazionale dell’iniziativa hanno permesso di ottenere il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione dell’Istituto Confucio di Pisa.

Per info: spazio espositivo iPazziFactory - 3355327256; https://www.facebook.com/events/161173014545698/.

Gallery