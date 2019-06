Tasting Woodstock: 50°anniversario di Woodstock al Bagno degli Americani

Bagno degli Americani e New York English Academy* sono lieti di invitarvi ai festeggiamenti in musica per il 50°ANNIVERSARIO DI WOODSTOCK (1969-2019)!



Unisciti a noi in una serata per cantare insieme i più grandi classici della musica in inglese: "BLOWIN' IN THE WIND" di Bob Dylan, "IMAGINE" di John Lennon, "DON'T WORRY, BE HAPPY" di Bobby McFerrin.



Dopo una breve spiegazione dei testi originali da parte del prof. Shemtov, della New York English Academy*, ARIANNA LORENZI - che con la sua celebre grazia ha cantato su molti dei più prestigiosi palcoscenici internazionali - ci guiderà in semplici e divertenti arrangiamenti corali di questi brani.



Quale modo migliore di ricordare insieme l'esplosione di amore e musica che è stata Woodstock?



Persone di tutte le età e di tutti livelli di inglese sono benvenute!



Quando: Mercoledì 26 giugno, dalle 18 alle 21.



Dove: Bagno degli Americani, Viale del Tirreno 8, Tirrenia



Per maggiori informazioni: 346 212 8055, 342 351 3884



https://www.newyorkenglishacademy.com/tasting-woodstock/



https://www.facebook.com/events/2193786387372151/



La partecipazione all'evento è gratuita. È disponibile l'aperitivo, al costo di 5 euro.



I grandi classici della musica in inglese + la spiaggia + un drink + il tramonto = il paradiso!



Vi aspettiamo!



*Per tutti un prosecco di benvenuto, offerto da New York English Academy per celebrare il suo 5°ANNIVERSARIO A PISA (2014-2019)!

Gallery