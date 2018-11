'A tavola col teatro' a Pontedera

'A tavola col teatro' è il progetto di cene artistiche e culturali che unisce il Teatro di Bo’ e il ristorante Larosmarina Pontedera. Dopo il successo della cena artistica dedicata a 'Filumena Marturano' dello scorso maggio arrivano cinque nuovi appuntamenti da dicembre 2018 a marzo 2019.

Tutte le cene, che si terrano presso la trattoria La Rosmarina situata in via Diaz 50 a Pontedera (Pi), sono per un massimo di 30 commensali e per partecipare è obbligatoria la prevendita. Per prenotazioni 0587.292822, per informazioni 371.1272850.

Ad inaugurare il 'viaggio', venerdì 7 dicembre ritorna 'Filume’', mise en éspace di e con Franco Di Corcia jr, ispirata ai rumori, ai sapori, ai profumi e ai 'mille pensieri' di 'Filumena Marturano' di Eduardo De Filippo.

Saranno diversi gli appuntamenti fino a marzo 2019:

Giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 'Caramella', cena spettacolo con gli allievi attori del Teatro di Bo’: un viaggio dell’Italia degli anni 50 ispirato al film “Pane, Amore e Fantasia” di Luigi Comencini.

Giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 'Gelsomina', cena spettacolo con gli allievi attori del Teatro di Bo’ ispirata ai luoghi, ai colori e alle umanità incontrate lungo “La Strada” di Federico Fellini.

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo per la festa della donna ritorna 'Filume'

Giovedì 21 e venerdì 22 marzo con l’arrivo della primavera 'Sempre', mise en èspace con Franco Di Corcia jr e gli allievi attori del Teatro di Bo’ ispirata alle parole di Alda Merini, alle canzoni di Gabriella Ferri e all’anima di Anna Magnani.