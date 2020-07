Teatrino al Pinocchio: a San Miniato un'estate di spettacoli per grandi e piccini

A San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, dal 9 luglio all'11 settembre, al via il Teatrino al Pinocchio, un'arena estiva per le famiglie, organizzata dal Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato.

Dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, alle ore 21:30, il Teatrino al Pinocchio apre il sipario con spettacoli per famiglie e bambini e con un'offerta di teatro di prosa.

L'arena estiva dedicata al teatro è un esempio unico in tutta la Toscana, un luogo di socialità, in sicurezza, pensato per gli spettatori di tutte le età per i mesi di luglio, agosto e settembre.

In questa estate così particolare il Teatrino dei Fondi, un'eccellenza del territorio per il teatro delle nuove generazioni, ha scelto di realizzare una rassegna che fosse occasione di arricchimento per i bambini e per le famiglie, che hanno vissuto, nei mesi trascorsi, momenti difficili per la lontananza dalla loro quotidianità.

Con un'attenzione viva e costante verso i più piccoli spettatori gli spettacoli per le famiglie variano dal teatro d’attore, a quello di figura, a quello musicale, al teatro che interagisce con la tecnologia, per affascinare i bambini con la varietà e la meraviglia del teatro.

L'arena, pensata nel rispetto dei protocolli anti-covid, ha un'attenzione particolare anche agli adulti con una rassegna di teatro per tutti i gusti, con spettacoli di prosa, monologhi, commedie, spettacoli con valenza sociale, civile e riscritture di testi classici.

L'iniziativa ha incontrato l'interesse e il sostegno di Unicoop Firenze, Consorzio Artigiani Sanminiatese, Pallets Bertini Group, Ms Group, Scatolificio Saico.

Oltre due mesi di spettacoli per cinque sere la settimana, per un totale di 35 serate di spettacolo per bambini e famiglie e 8 serate di teatro di prosa.

Il programma



giovedì 9 luglio ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

venerdì 10 luglio ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

IL SOLDATINO DI STAGNO

domenica 12 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

PRINCIPESSA E IL DRAGO

martedì 14 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

CUORE DI PANE

mercoledì 15 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

giovedì 16 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

venerdì 17 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

domenica 19 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D’ORO

martedì 21 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

OGNI BAMBINO è UN CITTADINO!

mercoledì 22 luglio ore 21:30 - (teatro di prosa)

GIULLARATA A TESTA IN GIU’

giovedì 23 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

venerdì 24 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

domenica 26 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 6 anni)

CUORE DI PANE

martedì 28 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

BIANCANEVE

mercoledì 29 luglio ore 21:30 – Teatro di prosa

DECAMERONE

giovedì 30 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

venerdì 31 luglio ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

domenica 2 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

martedì 4 agosto – teatro di prosa

GOOD MONNI!

domenica 9 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

COSA LOSCA

martedì 11 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

mercoledì12 agosto ore 21:30 – Teatro di prosa

MISTERO BUFFO

giovedì 13 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

CUORE DI PANE

venerdì 14 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D’ORO

domenica 16 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

martedì 18 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

mercoledì19 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

giovedì 20 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

OGNI BAMBINO è UN CITTADINO!

venerdì 21 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

EMANUELA & IL LUPO

domenica 23 agosto ore 21:30 – spettacolo di prosa

ECCIDIO

martedì 25 agosto ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

PRINCIPESSA E IL DRAGO

giovedì 27 agosto ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

LE QUATTRO STAGIONI

venerdì 28 agosto ore 21:30 – spettacolo di prosa

LA TOSCANA DELLE ARTI

domenica 30 agosto ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dagli 8 anni)

COSA LOSCA

martedì 1 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 4 anni)

IL PESCIOLINO D'ORO

mercoledì 2 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE PETER PAN

giovedì 3 settembre ore 21:30 – teatro di prosa

IL SETTIMO CONTINENTE

venerdì 4 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

MIGNOLINA RAP

domenica 6 settembre ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

NOCCHIOPINOCCHIO

martedì 8 settembre ore 21:30 – spettacolo per famiglie (dai 5 anni)

PRINCIPESSA E IL DRAGO

mercoledì 9 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

IL CHICCO DI GRANO

giovedì 10 settembre – teatro di prosa

MARE GIALLO

venerdì 11 settembre ore 21:30 - spettacolo per famiglie (dai 3 anni)

TITTA & TONTI: MISSIONE PETER PAN

Biglietti

Spettacoli per bambini e famiglie: Intero 6 € | Ridotto 5 €

Teatro Prosa: Intero 10 € | Ridotto 8 €

Toscana delle Arti: ingresso gratuito

SCEGLI Il Teatrino al Pinocchio

carnet a 11 spettacoli a scelta per famiglie e bambini: 50 €

Info e prenotazione (vivamente consigliata):

info@teatrinodeifondi.it

www.teatrinodeifondi.it

tel. 370 3687878