Marina di Pisa: presentato il programma della 19ª edizione del Teatrino del Sole

Giunge alla 19ª edizione l'appuntamento con le marionette al Teatrino del Sole a Marina di Pisa, nel programma estivo di 'Marenia. Non solo mare'. Le serate nelle quali saranno protagoniste alcune compagnie teatrali provenienti da tutta Italia saranno sei: tutti i venerdì sera dal 5 luglio al 9 agosto, a partire dalle 21.30, gli spettacoli saranno dedicati sia ai più piccoli che agli adulti.Le serate saranno ospitate nel giardino delle scuole 'Viviani' in via Arnino a Marina di Pisa, e l'ingresso a ciascuno spettacolo costa 5 euro.

La caratteristica che accomuna la rassegna è il coinvolgimento di compagnie italiane che mantengono i tratti dell'originalità e del lavoro artigianale nella produzione di spettacoli con burattini e marionette. In programma anche i laboratori creativi per i bambini di tutte le età (venerdì 12, 19, 26 luglio e 9 agosto dalle 17 alle 19 al costo di 8 euro. Ingresso gratuito per i soci Coop Firenze) e una passeggiata nel bosco di Marina di Pisa condotta da Letizia Andreini e Patrizia Ascione - presidente dell'associazione Habanera, organizzatrice del Teatrino del Sole - in compagnia delle fiabe (venerdì 2 agosto a partire dalle 17.30), in collaborazione con WWF Alta Toscana. "Il teatro di figura ha una grande tradizione in Italia - spiega Patrizia Ascione - infatti sono attive circa 20 compagnie lungo tutta la penisola. Dal prossimo 5 luglio ne ospiteremo sei, con l'auspicio di intercettare il consenso dei bambini, dei genitori e dei nonni".

Paolo Pesciatini, assessore al Turismo, sottolinea "il grande entusiasmo con il quale 'Marenia' ha accolto nel suo cartellone di eventi anche il teatro di figura esaltato dal Teatrino del Sole". "Stiamo parlando di una forma d'arte e di cultura che in Italia ha radici antichissime, capace di affrontare con leggerezza e ironia temi molto importante e delicati. Il fatto che a organizzare questo evento sia un'associazione pisana dà una connotazione ancora più peculiare alle serate che ci apprestiamo a seguire da spettatori".

Il programma

- Venerdì 5 luglio

'L'Uccellino meccanico e il Re', liberamente tratto dalla fiaba di Andersen. Portato in scena dalla compagnia Teatrombrìa di Firenze, spettacolo per marionette e ombre.

- Venerdì 12 luglio

'Il Re e il bruco che mangiava l'erba'. Portato in scena dalla Bottega Teatrale di Vercelli, una fiaba per attore e pupazzi.

- Venerdì 19 luglio

'Le 4 stagioni dell'Elfo Verdino'. Della compagnia Teatro Evento di Modena, anche questo per attori e pupazzi.

- Venerdì 26 luglio

'Acqua'. Portato in scena dal Dottor Bostik di Torino, per marionette a bacchetta e attore.

- Venerdì 2 agosto

'Camminando sotto il filo'. Lo spettacolo sarà condotto da Nadia Imperio, marionettista di Sassari.

- Venerdì 9 agosto

'Il Gatto con gli Stivali'. Portato in scena da Tieffeu di Perugia, spettacolo di narrazione e pupazzi.