'L'attraversamento del fiume': spettacolo a Vicopisano

Attraversare un fiume, un braccio di mare, un confine (geografico o intimo, visibile o invisibile).Superare la barriera, e attraversare. Per amore, per paura, per ricerca. Attraversare il dramma storico dei migranti, o le fratture esistenziali di un attore, o l’inconoscibile galleggiante.

Camminare, correre, inciampare, saltare, rotolare, naufragare, aspettare, attraversare, migrare, sperare, resistere: voci del verbo andare. Teatro InBìLiKo si interroga sul tema dell’attraversamento, del superamento del confine, del fiume, del limite, e sulle modalità di resistenza agli assalti del mondo che ci circonda.

Per prenotazioni: 060406. Per pagare: Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) o online con carta di credito e prepagata.