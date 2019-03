Teatro: 'Le relazioni pericolose'

La Stagione del Teatro Era di Pontedera sabato 16 marzo alle 21 porta in scena 'Le relazioni pericolose', la nuova elaborazione drammaturgica di Elena Bucci e Marco Sgrosso, artisti uniti da un lungo sodalizio nella compagnia teatrale Le Belle Bandiere. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo epistolare di Pierre-François Choderlos de Laclos, autore settecentesco a suo tempo celebre per lo scandalo generato dalla pubblicazione di questo romanzo, oggi considerato un classico della letteratura grazie alle sue riflessioni argute e amare sulla natura dei rapporti di potere, sulla volontà di potenza che si rivela alla fine fallimentare, producendo morte e follia. In scena, Elena Bucci, Marco Sgrosso e Gaetano Colella in una produzione firmata CTB Centro Teatrale Bresciano con la collaborazione artistica Le Belle Bandiere.

Uno scenario conturbante e a tratti venato di un'ironia dissacrante così come evocato nel film cult di Stephen Frears che nel 1988 ne ha reso una versione magistrale grazie alle interpretazioni di Glenn Close e John Malkovich.