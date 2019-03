Gli appuntamenti del fine settimana al Teatro Nuovo

Questo fine settimana al Teatro Nuovo di Pisa tre rappresentazioni e il laboratorio di Cuntu e Tammura, arte tradizionale siciliana, con uno dei massimi esponenti della nuova generazione.



Venerdì 15 marzo alle 21:00 Epica Fera dà il via alla rassegna di Teatro Siciliano Contemporaneo; Gaspare Balsamo e Francesco Salvadore mettono in scena una riscrittura (cunto) di alcune parti del romanzo Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo sul tema continuo e ricorrente di tutto il romanzo: lo scontro/incontro tra la fera (il delfino) e i pellisquatra (la comunità di pescatori) coprotagonisti del romanzo. Un racconto di lotta per la sopravvivenza e affermazione della propria identità e resistenza. I delfini, che per la loro gratuita e irridente ferocia i pescatori dello Stretto di Messina chiamano fere, sono i coprotagonisti speculari dei Cuntu, e contendono con i pescatori il dominio sul mare.

Gaspare Balsamo è autore, attore, cuntista e regista teatrale. Apprende l'arte del cunto siciliano con il Maestro Mimmo Cuticchio ed è uno dei maggiori rappresentanti del cunto della nuova generazione. Francesco Salvadore cantante e percussionista. Apprende le arti tradizionali del canto e del tamburo da giovanissimo da portatori diretti della tradizione. Sabato e domenica per il Teatro di Narrazione Siciliano Contemporaneo i due interpreti organizzano il Laboratorio di Cuntu e Tammura: un laboratorio intensivo (sei ore al giorno per i due giorni) incentrato sullo studio delle arti tradizionali siciliane. Si lavorerà utilizzando vari codici ed espressioni linguistico/teatrali: la narrazione, il canto, il cunto.



Sabato 16 marzo alle 21:00 per il Teatro della Comunità Pisana la Compagnia Teatrale La Tartaruga presenta 'La Sposa sono io una nuova', esilarante commedia di Luca Dieci. La storia di una giovane blogger di cucina che qualche giorno prima di compiere 35 anni si accorge di aver ricevuto e perso la telefonata del suo ex Edoardo al quale è stata molto legata anni prima col quale anni prima ha stipulato un patto di sangue, una banale promessa da ubriachi, che le fa immaginare che lui torni in città per chiederla in sposa, scombussolando così il suo apparente equilibrio.

Domenica 17 marzo alle 18:00, per la rassegna di Teatro Contemporaneo, 'La Ferita Nascosta - come ho conosciuto Aldo Moro, i suoi assassini e quella foto lì' (con Francesco Gerardi e Matteo Campagnol, regia di Gigi Dall'Aglio). Dopo il grande successo dello scorso anno, in cui la Ferita Nascosta è stata rappresentata nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pisa, in occasione della Commemorazione Moro, lo spettacolo-inchiesta fa nuovamente tappa a Pisa, questa volta in teatro. Uno spettacolo frutto di un lungo lavoro di ricerca con la supervisione di Gero Grassi, vice presidente della seconda Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Moro, che racconta le ultime incredibili novità su uno dei momenti più inquietanti della storia repubblicana.

INFO e PRENOTAZIONI:

teatronuovopisa@gmail.com - 3923233535