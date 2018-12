'In ogni caso nessun rimorso': spettacolo al Teatro Persio Flacco

Sabato 15 dicembre alle ore 21.15 in scena al Teatro Persio Flacco, la Compagnia Borgobonò con lo spettacolo 'In Ogni Caso Nessun Rimorso', una la storia di uomini e donne intenti a rivendicare ognuno un proprio diritto. Il diritto al lavoro, il diritto all’amore, il diritto alla vita.

Una ragnatela fragile, travolta ben presto dal peso delle singole scelte individuali e delle rivoluzioni collettive. Proprio per la natura particolare della rappresentazione e per il suo modo originale di affrontare tematiche incredibilmente attuali, è stata organizzata una matinèe per gli studenti del Liceo, alle 9.30. I ragazzi avranno modo di osservare il lavoro della Compagnia e partecipare a questo viaggio.

Lo spettacolo ispirato all’omonimo romanzo di Pino Cacucci, è una drammaturgia originale firmata Borgobonó. Tratta memoria e impegno civile e pur passando attraverso prosa e narrazione mantiene una particolare attenzione alla sperimentazione, soprattutto nell’uso dei materiali scenici.

La messinscena è basata su un accurato lavoro di manipolazione d’oggetto grazie al quale la scenografia, è costantemente mossa e usata per creare nuovi spazi e scene in cui questi oggetti diventano di tutto sulle note suonate dal vivo dalla violoncellista Adele Pardi.

Sarà possibile acquistare il proprio biglietto recandosi preso il botteghino del Teatro venerdì 14 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19; sabato 15 dicembre dalle ore 17 fino all’inizio dello spettacolo.

Per info: ufficio.stampa@teatropersioflacco.it.; 0588 88204.