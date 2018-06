Villa Saletta rivive con il teatro popolare: nel borgo medievale 6 spettacoli in notturna

Torna l'appuntamento con la rassegna teatrale nel borgo medievale di Villa Saletta, scenario perfetto per trascorrere piacevoli serate sotto il cielo stellato in compagnia dell'arte teatrale. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Palaia e organizzata dai gruppi La Tartaruga di Forcoli e Four Red Roses di Castelfranco di Sotto, conferma anche quest'anno la sua vocazione popolare, mettendo in scena spettacoli di prim’ordine, con sei rappresentazioni da lunedì 25 giugno a domenica 8 luglio, con inizio alle ore 21,30.

Prima data del cartellone lunedì 25 giugno con 'Tabarin-C'era una volta il varietà' a cura della Compagnia 'Sganzisgatto' di Empoli che presenta uno spettacolo cantato e suonato dal vivo con canzoni di fine ottocento e novecento fino a quelle degli anni '60 dei primi varietà televisivi.Si prosegue mercoledì 27 giugno con 'Il Coppo. La Botte' del regista Mauro Monni, a cui è dedicata la rassegna, messo in scena dalla Compagnia teatrale 'Francesco di Bartolo' di Buti, con la regia di Enrico Pelosini e Elisabetta Dini.

Sabato 30 giugno è in programma 'Chocolat', commedia peccaminosamente deliziosa e spettacolo corale pluripremiato in ben 12 Festival internazionali, a cura della Compagnia Teatrale 'Costellazione' di Formia, regia di Roberta Costantini. Martedì 3 luglio andrà in scena 'La stanza di Veronica' di Ira Levin, spettacolo intrigante e dal finale inaspettato, a cura del Gruppo Four Red Roses di Castelfranco di Sotto con la regia di Pietro Cataldo.

Il prestigioso gruppo GAD Città di Pistoia si cimenterà giovedì 5 luglio in 'Francesco Andreini, pistoriense e la compagnia de' i comici gelosi' regia di Enrico Melosi, spettacolo prodotto in occasione della nomina di Pistoia a Capitale italiana della cultura 2017. A chiudere la rassegna domenica 8 luglio il gruppo locale La Tartaruga di Forcoli diretto da Fabio Galardi con la rappresentazione fresca e brillante di 'Da giovedì a giovedì' di Aldo De Benedetti.

La Rassegna del Teatro Popolare di Villa Saletta è dedicata a Mauro Monni, regista, scenografo e attore, celebre in particolare per la partecipazione al film dei fratelli Taviani 'La notte di San Lorenzo' e per aver aperto la compagnia teatrale 'Francesco di Bartolo'.