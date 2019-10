Teatro del Silenzio, verso l'edizione 2020: al via la vendita dei biglietti

Sono attive da oggi su Vivaticket le prevendite per l'edizione 2020 del Teatro del Silenzio, l'evento che vede protagonista Andrea Bocelli nello spettacolare paesaggio delle colline di Lajatico, sua terra natale. L'appuntamento è fissato per il prossimo 24 luglio.

Ancora una volta sarà il canto (e la voce del tenore più amato nel mondo) a produrre l’incanto, a far vivere una esperienza irripetibile sotto le stelle toscane. La quindicesima edizione del Teatro del Silenzio reinventerà l’esperienza della musica lirica, rendendola un viaggio memorabile, da percorrere insieme ad Andrea Bocelli ed a tanti suoi amici, star internazionali di prima grandezza applaudite nei teatri più importanti del mondo.

Le ritroveremo nel clima informale e del tutto speciale del borgo natale del M° Bocelli, per condividere con il pubblico quelle creazioni d’ingegno che esprimono indubitabilmente il meglio del meglio: i più grandi compositori, i brani più amati, i classici più popolari, tra coreografie di grande magnificenza e scenografie che proporranno le opere scultoree di un artista che è già nella storia, universalmente celebrato (il cui nome a breve potrà essere reso noto), sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini.

Le quinte superbe dello skyline collinare toscano saranno più che mai protagoniste di un 'one lifetime event' che alla natura fonte di bellezza si ispira, ma anche al rispetto e alla cura che essa impone, pena la nostra estinzione.

Andrea Bocelli Foundation inoltre collaborerà con PLUS1. Un euro sarà destinato al sostegno della mission della Fondazione per aiutare persone e comunità che vertono in condizioni di svantaggio a causa di malattie, povertà e emarginazione sociale con progetti che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.

City Sound & Events raccomanda di acquistare i biglietti presso le prevendite autorizzate che vi ricordiamo sono: Vivaticket, City Sound e l’InfoLajatico.

Acquistando i biglietti fuori dai suddetti canali è possibile incorrere in prezzi di biglietti maggiorati, biglietti falsi o biglietti non validi per i quali la City Sound srl non si ritiene responsabile.