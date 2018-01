Al Teatro Verdi per il Giorno della Memoria 'Il silenzio degli eroi semplici'

Nel fitto carnet di iniziative che il comune di Pisa, insieme a molte realtà culturali e sociali, propone per il Giorno della Memoria raccogliendolo sotto il titolo di 'Pisa non dimentica', giovedì 25 gennaio alle ore 10, al Teatro Verdi, fuori abbonamento nella 'Stagione di Prosa', è in programma 'Il silenzio degli eroi semplici', la storia di Giorgio Nissim, Don Arturo Paoli, Gino Bartali e di altri protagonisti della Resistenza Civile in Toscana.

Testo, musica e regia di Piero Nissim, un matinée pensato per le scuole e per gli studenti universitari, ma aperto anche a tutti, in collaborazione con il Programma Cultura e educazione dell'Assessorato alle Politiche Educative.

'Il silenzio degli eroi semplici' guarda a quegli uomini generosi che, nel 1943, a Lucca, a Pisa, a Firenze e in altre zone della Toscana, agendo nella clandestinità e a rischio costante della propria vita, con la loro azione di Resistenza civile riuscirono a salvare centinaia di perseguitati dal nazifascismo.

Li guidava Giorgio Nissim, ebreo pisano in quegli anni sfollato a Lucca. Con lui, in una organizzazione 'improvvisata' quanto efficente, c'erano tanti altri 'eroi semplici', silenziosi e dallo spirito solidale: Don Arturo Paoli del Convento degli Oblati di Lucca (poi missionario in America Latina); Gino Bartali, il grande campione che durante gli allenamenti faceva il 'postino' e recapitava i documenti falsi in giro per la Toscana. C'era Nando Martini (futuro Sindaco di Lucca dopo la guerra) e la sua famiglia e tanti altri, uomini e donne, persone semplici e coraggiose, che non si fecero mai vanto del loro altruismo.

Piero Nissim, figlio di Giorgio, ha voluto portare in teatro questa storia esemplare e finora poco nota, contribuendo a ritessere una pagina importante della nostra storia contemporanea.

Lo spettacolo, che sarà introdotto dall’Assessore Marilù Chiofalo, che porterà anche i saluti del Sindaco, e da Alfredo De Girolamo,

'Il silenzio degli eroi semplici' ha il patrocinio di Regione Toscana Consiglio Regionale, Comune di Pisa, ANPI di Pisa, UCEI, Comunità Ebraica di Pisa, Fondazione Arpa, la collaborazione di Laboratorio Brunier, Il Gabbiano, Lo Zoccolo Duro, Edistudio di Brunetto Casini e le sponsorizzazioni di PAIM Cooperativa Sociale Pisa Onlus, Fondazione Arpa, Acque spa, Vasco Scarpellini srl.

I biglietti costano 8 euro; i posti rimasti disponibili a prenotazione scuole conclusa sono in vendita al Botteghino del Teatro Verdi giovedì 25 gennaio prima dello spettacolo.

Per info 050941111; www.teatrodipisa.pi.it.