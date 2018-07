Teatro Verdi: presentata la stagione 2018-2019

E' stato presentato il programma per la stagione 2018/2019 del Teatro Verdi di Pisa, che ha chiuso il bilancio in attivo (+ 3.535 euro), dotato di uno staff che lavora con dedizione e passione, forte del sostegno del proprio pubblico (un pubblico in costante aumento, grazie al quale il Teatro copre il 20% dei costi delle proprie attività), capace di valorizzare le eccellenze cittadine, attento ai più giovani con l’intenso impegno nel campo della formazione. È sottolineando questi dati che il presidente della Fondazione Teatro di Pisa Giuseppe Toscano ha introdotto la consueta iniziativa estiva di presentazione alla città delle nuove stagioni in programma da ottobre in avanti.

Ai dati positivi ha fatto riferimento anche Beatrice Magnolfi, presidente di Fondazione Toscana onlus, il circuito regionale toscano primo per qualità a livello nazionale, che l’anno prossimo festeggerà il proprio trentennale, e che è partner pluriennale delle stagioni di prosa e di danza del Teatro di Pisa; in particolare ha ricordato come la partnership fra le due Fondazioni si fondi su un progetto condiviso, quest’anno ancor più ambizioso e ricco (torna infatti la Rassegna Teatri di Confine, rivolta soprattutto alla nuova drammaturgia, alla nuova scena, agli artisti emergenti e ai linguaggi trasversali). Un progetto che si basa su due perni fondamentali: la conoscenza del territorio, e quindi del proprio bacino di pubblico, la pluralità dei linguaggi espressivi e il costante equilibrio fra 'colto' e 'popolare', due aspetti che non sono antitetici ma che devono procedere di pari passo e intrecciarsi.

Nelle conclusioni, il neo sindaco di Pisa Michele Conti, esprimendo la convinzione che la cultura sia alla base della nostra società e quindi sia un pezzo importante del vivere insieme, e nel contempo possa essere da un lato anche un volano economico, dall’altro una delle opportunità per rispondere alle situazioni di degrado cittadino, ha dato atto al teatro di aver fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni, e con responsabilità; per parte sua, ha preso l’impegno di attivarsi in prima persona nei rapporti con le grandi imprese economiche affinché possano contribuire a sostenere le attività culturali, anche attraverso l’Art Bonus. “Anche se cambiano le maggioranze - ha concluso - dobbiamo avere grande e profondo rispetto per i cittadini e per le istituzioni che sono sui territori. Noi staremo quindi vicini a questo teatro e cercheremo di farlo funzionare il meglio possibile”.

Particolarmente ricco il carnet delle prossime stagioni, illustrato dai direttori artistici.