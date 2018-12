Ultimo dell'anno al Teatro Verdi con lo spettacolo 'Night Garden'

Danza, acrobazia e illusionismo. E ancora: inventiva, leggiadria, talento e sorpresa. È questa la cifra della compagnia Evolution Dance Theatre che lunedì 31 dicembre sarà al Teatro Verdi di Pisa, protagonista della serata di San Silvestro con il suo spettacolo cult, 'Night garden', firmato dal suo fondatore, il coreografo americano Anthony Heinl, artista che nella sua ricca carriera ha ballato per Paul Taylor, David Parsons e Martha Graham, e ha fatto parte dei Momix del geniale Moses Pendleton.

Uno spettacolo di pura evasione che, unendo l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla magia delle ambientazioni tratte dal fantastico mondo della natura notturna, incanterà il pubblico. Davanti ai vostri occhi, infatti, si materializzerà una notte particolare, dove bizzarre creature luccicanti vi condurranno in luoghi magici, ricchi di creature fatate. Uno scenario onirico dove il confine fra realtà e finzione si fa sfumato ed evanescente.

Un sogno ad occhi aperti dalle tinte crepuscolari cui contribuiscono anche le tracce musicali che spaziano dai Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside. La serata avrà inizio alle ore 22.15; a mezzanotte è previsto il brindisi al nuovo anno. Il biglietto (posto unico numerato) costa 25 euro; i bambini sotto i 12 anni d’età hanno il biglietto omaggio. Per maggiori informazioni: 050941111.

Partecipare al cenone

Prima dello spettacolo c’è l’opportunità del cenone, curato dal Foyer Café, ai tavoli imbanditi in Sala 'Titta Ruffo' (posti limitati). Il menù prevede in apertura pudding alle verdure con polpo piastrato e scampone al guazzetto, quindi crespelle mediterranee al branzino, pomodori secchi e burratina, seguite da filetto di salmone selvaggio al cartoccio di erbette aromatiche, mirtilli rossi e patate sauté; per concludere, gateaux di cioccolato dark con crema di lamponi freschi e panna. Il costo del cenone, bevande incluse, è di 65 euro a persona. In caso di allergie al pesce c’è la possibilità di un menù alternativo. Per info sul cenone e per segnalare eventuali allergie: Foyer Café tel. 050 941 157.