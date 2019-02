'Piccolo come le stelle': spettacolo teatrale

È fissata a sabato 23 febbraio la seconda tappa della rassegna di 'teatro garbato' Il Teatro nel magazzino, a cura dell'associazione Molina mon amour, del Circolino Arci di Molina di Quosa e del Magazzino di Antonio. Sarà 'Piccolo come le stelle - vita di Giacomo Puccini' di e con Elisabetta Salvatori (Matteo Ceramelli al violino) lo spettacolo di teatro di narrazione dedicato al pubblico del Magazzino di Antonio in piazza Martiridella Romagna 26 a Molina di Quosa.

Lo spettacolo

Giacomo Puccini nasce in una famiglia di musicisti ma stenta a credere d’avere talento, e l’insicurezza non lo lascia mai. Si meraviglia di essere il successore di Verdi, di essere voluto nei salotti bene dell’epoca, di essere diventato tanto ricco, in poco tempo, di essere cercato dalle donne. Anche all’apice del successo Giacomo Puccini teme di non essere all’altezza delle aspettative del pubblico e del suo editore. Poi la famiglia, il rapporto con Lucca e con Torre del Lago, gli amori, la guerra, la paura di invecchiare, il cancro alla gola... la vita.

La vita di un uomo che spesso si sente solo e si racconta scrivendo più di 8000 lettere che sono state la principale fonte di documentazione dell’autrice. Non c’è bisogno di ritoccare la vita di un artista per renderla migliore, in quella di Puccini non c’è niente di straordinario se non la sua capacità di scrivere musica, di cui lui stesso si meravigliava.

Nel finale realtà e finzione si fondono, e Puccini incontra i personaggi delle sue opere: Mimì, Rodolfo, Butterfly, Turandot, e ritrova anche tutte le persone care, riguarda la sua vita e si accorge che è stata bella. Si sente ancora piccolo, ma vede che anche le stelle sono piccole viste da qui. Per info e prenotazioni: 3791913131.