Tech Jobs Fair 2019

Un’intera giornata di aggiornamento e di incontro tra le aziende e i professionisti del settore tecnologico.

Oltre 800 metri quadrati di spazio per incontrare le aziende partecipanti un palco/teatro con un programma di panel tematici e speech delle aziende, possibilità di colloqui riservati per potenziali candidati, bar per caffè, snack e break.

Ingresso gratuito con registrazione su Eventbrite.

Gallery