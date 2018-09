'Tech jobs fair' a Pisa

Un’intera giornata di aggiornamento e di incontro tra le aziende e i professionisti del settore tecnologico.

E’ un evento del calendario ufficiale dell’'Internet Festival 2018' e si svolgerà per tutta la giornata di sabato 13 ottobre alle Officine Garibaldi.

Oltre 800 metri quadrati di spazio per incontrare le aziende partecipanti un palco/teatro con un programma di keynote/speech, possibilità di colloqui riservati per potenziali candidati, bar per caffè, snack e break e aperitivo networking.

Ingresso gratuito con registrazione su Eventbrite.