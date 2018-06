'Tecnologia 4.0 per commercio al dettaglio e servizi': workshop gratuito

Come utilizzare le nuove tecnologie per far crescere la propria attività? Quali sono gli incentivi e le agevolazioni a disposizione delle imprese per investimenti e formazione '4.0'? Questi i temi al centro del workshop organizzato da Fondazione Isi e Camera di Commercio di Pisa per lunedì 2 luglio, dalle 9 alle 13 presso la sede di quest’ultima, in piazza Vittorio Emanuele II, 5.

L'obiettivo del workshop è quello di sensibilizzare gli imprenditori del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) sull'uso delle nuove tecnologie e sulle potenzialità che queste possono rappresentare per l'attività d'impresa.

Esperti delle Università di Pisa, Siena e Firenze, del Cnr della Scuola Sant'Anna e della Scuola Normale illustreranno come le principali tecnologie 4.0 possano essere applicate con successo anche a realtà imprenditoriali di piccole o medie dimensioni.

La Fondazione Isi si occuperà poi di spiegare ai partecipanti le agevolazioni e contributi per acquistare nuovi macchinari o tecnologie digitali, avviare una startup innovativa e fare richiesta di voucher per la digitalizzazione.

La partecipazione al workshop è gratuita previa registrazione sul sito. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e organizzato nell'ambito dei servizi del Punto Impresa Digitale (Pid), in collaborazione con Confcommercio della Provincia di Pisa e nell’ambito del progetto Retic, Rete Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese Tic (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).

