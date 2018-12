'Tempesta': spettacolo al Verdi

Secondo appuntamento per la Stagione di Danza, organizzata in collaborazione con Fts onlus, un’inedita versione danzata del grande classico shakespeariano, che alle parole sostituisce il potere evocativo di corpi in movimento, 'Tempesta', coreografata del giovane Giuseppe Spota, ex danzatore di Aterballetto, impegnato in molteplici creazioni estere, oltre alla continua collaborazione con Stephan Thoss al Nationaltheater Mannheim, sulle musiche originali di Giuliano Sangiorgi, noto al grande pubblico come frontman dei Negramaro.

Con 'Tempesta' la compagnia Aterballetto, una delle realtà più importanti della danza italiana e europea, affronta una sfida: mettere alla prova la danza e la sua capacità di raccontare storie e personaggi di una narrazione teatrale, garantendo una chiara leggibilità della vicenda ma creando anche momenti onirici e visioni di grande fascino.

Protagonista del racconto è Prospero, duca di Milano esiliato su un’isola insieme alla figlia Miranda dopo che il fratello Antonio, aiutato dal re di Napoli, lo ha deposto e allontanato dalla città. Tutto prenderà vita proprio da una tempesta, quella che, possiamo immaginare, ha portato Prospero e Miranda a naufragare sull’isola, per poi ripercorrere la linea degli eventi delineata da Shakespeare, evidenziando alcuni nuclei tematici di forte profondità umana

Dieci quadri, oltre al 'Prologo' e all’'Epilogo', interpretano con un taglio contemporaneo la traccia della narrazione originale aprendo spazi immaginativi inconsueti e traducendo la scrittura in gestualità corporea e ritmica, in uno spettacolo che coinvolge tutta la compagnia di sediciinterpreti - Hektor Budlla, Damiano Artale, Martina Forioso, Philippe Kratz, Serena Vinzio, Saul Daniele Ardillo, Roberto Tedesco, Giulio Pighini, Noemi Arcangeli, Estelle Bovay, Clément Haenen, Arianna Kob, Ina Lesnakowski, Grace Lyell, Ivana Mastroviti, Hélias Tur-Dorvault.

Alla fine dello spettacolo, incontro/conversazione con il coreografo a cura di Silvia Poletti, critico e studiosa di danza. I prezzi dei biglietti, posto unico numerato, variano da 16 a 4 uro, con le consuete promozione, e la riduzione del 50% per giovani, studenti e scuole di danza, in vendita anche nel circuito Vivaticket e nei punti vendita del Porto di Marina di Pisa e del Palazzo dei Congressi di Pisa. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it.