Be' mi tempi a Zambra

A Zambra, frazione del comune di Cascina, dal 24 luglio al 6 agosto si terrà la sagra 'Be' Mi' Tempi'.

Tutte le sere, nel campo sportivo, gli stand gastronomici proporranno diversi tipi di piarti: dalle stoccafisso, fritto di pesce, baccalà e tanto altro.

Ad accompagnare i piatti tanto divertimento come musica, balli per grandi e piccini e l'immancabile tombola. Per i bambini un ampio spazio giochi.

La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Arci di Zambra in collaborazione con i volontari locali.