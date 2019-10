La 'tenebrosa' milonga alla Stazione Leopolda

Giovedì 31 ottobre torna 'La tenebrosa' milonga, il consueto appuntamento nella notte tanguera 'più terrificante dell'anno' dalle 21:30 alle 02:00, presso il Salone Storico della Stazione Leopolda, Piazza Guerrazzi, angolo F.da Buti - Pisa.

Quest'anno si esibiranno dal vivo i Tango Spleen.

Fondata nel 2008 in Italia dal pianista, cantante e compositore argentino Mariano Speranza, è un punto di riferimento nel mondo del Tango sia per l’interpretazione e l’arrangiamento dei classici che per le proprie composizioni. Tango Spleen Orquesta affascina e invita a scoprire come il tango non sia solo un’eredità del passato ma una realtà più che mai viva e in evoluzione.

Centinaia di concerti, festival e spettacoli hanno affermato l’ensemble in oltre venti paesi dall’Italia all’Argentina, dall’Europa al Kuwait, dalla Russia agli USA.

Il contributo di partecipazione è di 15 euro, l'ingresso riservato ai soci ACSI/FAItango. Obbligatorio esibire la tessera all’ingresso. Contributo associativo annuale (tessera Acsi 2018/2019): 4,00 euro.

Per info: 3275968656; 3284259223.