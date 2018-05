'Le Terre Rosse' al Cinema Arsenale

Martedì 8 maggio, alle 21:00, presso il Cinema Arsenale, sarà proiettato, in prima visione, 'LE TERRE ROSSE', del regista Giovanni Brancale, toscano, ma lucano di origini, di Sant’Arcangelo, che sarà presente in sala.

Il lungometraggio (100 minuti) racconta il fenomeno del brigantaggio in Basilicata nella sua complessità ed importanza, visto attraverso lo sguardo di un uomo del popolo. Narrando le sue vicissitudini, i suoi amori e la guerra, il film ci parla di contraddizioni e di conflitti profondi ma spesso dimenticati. Fanno da sfondo passaggi storici fondamentali quali la diffusione del Brigantaggio e la sua repressione, la morte di Cavour, Roma capitale, la morte di Vittorio Emanuele, l’attentato a Re Umberto e la prima Guerra coloniale con il disastro di Dogali.

Le terre rosse è tratto dal romanzo 'Il Rinnegato' dello scrittore lucano Giuseppe Brancale (1925-1979), padre del regista; segue le vicende di un personaggio, Giuseppe Prestone, e la sua comunità, in un arco temporale di circa trent’anni, dal 1860 fino a 1887.

Interamente girato in Basilicata e Toscana, il film è in dialetto lucano (sottotitoli in Italiano).

Il film è stato girato alle pendici del Vulture, dove si sviluppò il fenomeno del Brigantaggio; ad Aliano, per omaggiare la figura di Carlo Levi, a Sant’Arcangelo e infine nei punti più arcaici dei Sassi di Matera, utilizzando, i volti, i costumi, la lingua, i luoghi che ancora conservano assonanze storiche e culturali.

Vincitore dell'ultima edizione dell'Hollywood International Moving Pictures Film Festival (categoria Drama), oltre ad essere stato finalista allo Jagran Film Festival di Mumbai (Indi) e al Napoli Film Festival, 'Le Terre Rosse' è una produzione Estravago Film.

Prima della proiezione, alle ore 20:00, l'associazione dei Lucani a Pisa offrirà a tutti i presenti un aperitivo con prodotti tipici.

Il biglietto per la proiezione del film costerà 5 euro (a cui si dovrà aggiungere il costo della tessera del cinema, 5 euro, per chi già non in possesso, dato che l’ingresso alla struttura è riservato ai soci Arsenale).