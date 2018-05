Sabato 9 giugno si terrà la terza edizione della Cena sotto le stelle, di fronte alla splendida Certosa di Calci nel viale d'accesso che dai Madonnoni arriva al portone d'ingresso.

Per partecipare si devono portare tavolo e sedie. I tavoli devono essere o quadrati o rettangolari perchè verrà organizzata un'unica tavolata. Se però qualcuno li ha solo rotondi o ovali è lo stesso.

Le tovaglie dovranno essere di stoffa, non di carta e tutte bianche per l'effetto tavolata unica. I piatti dovranno essere di ceramica i bicchieri di vetro o cristallo, le posate di metallo.

Il tavolo, per chi lo volesse, dovrebbe essere addobbato con fiori del colore che si desidera. Importante è l'illuminazione del tavolo dato che la luce artificiale alla Certosa è molto scenografica ma poca. Quindi candele, candelieri, candelabri, lampade a olio per chi le avesse. Tutto per rendere bella la tavola. Anche la cena sarà portata da casa e sarà bello condividerla con i vicini di tavolo.

Lo staff dell'organizzazione sarà sul posto ad aiutare dalle 18 in poi con mezzi per il trasporto di tavoli, sedie e quant'altro. La cena inizierà alle 20.30 ma sarà possibile portare i tavoli prima e poi tornare ad apparecchiarli più tardi.

In occasione della 'Cena Sotto le Stelle', il Museo di Storia Naturale rimarrà aperto dalle 20 alle 24 e sarà possibile visitarlo (a pagamento). Per motivi organizzativi è necessario comunicare la presenza entro e non oltre il 7 giugno.

Per anziani e portatori di handicap sarà possibile noleggiare posto tavola e sedia al costo di euro 4 a persona. I tavoli verranno posizionati

a discrezione dell’organizzazione. La serata sarà allietata da musica dal vivo. La partecipazione è gratuita.

Sarà presente un banchino dove verranno raccolte offerte per finanziare i progetti dell'Associazione o per tesserarsi.