3° Gara dei Karretti di Peccioli

Per il prossimo weekend del 28/29 aprile il borgo di Peccioli si appresta a vivere due giorni tutto all'insegna del mondo dei carretti per la 3° edizione dei Gran Premio dei Karretti pecciolesi.

I protagonisti delle due giornate saranno i karretti pecciolesi e i piloti del paese e provenienti dalle zone limitrofe che gareggieranno con karretti di legno aventi dimensioni massime di cm 100 per la larghezza e di cm 180 per la lunghezza, mentre l'altezza non deve superare 50 cm e che devono avere 4 ruote costituite da cuscinetti a sfera o rulli ed essere rivestite in gomma piena, con la misura massima del diametro esterno fissata a mm. 200 e per la larghezza di 60 mm.

L'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Peccioli gode del patrocinio del Comune di Peccioli e della Federazione Italiana Carretti Sportivi in pochi anni è diventata una manifestazione sportivo-folkloristico di certo rilievo che richiama moltissimi spettatori e appassionati di questo genere di gare.

Una corsa d'altri tempi che rievoca un antico gioco di strada degli anni '60 e '70, quando era consuetudine costruire dei rudimentali carretti di legno con cuscinetti a sfera come ruote e scendere lungo le strade alla ricerca di una competizione, utile per promuovere il territorio pecciolese e al tempo stesso sensibilizzare sul tema dell'ecologia e del recupero dei materiali di scarto.

Il tracciato di gara che ospiterà la manifestazione si snoda interamente nel centro storico di Peccioli, con la partenza ubicata nella suggestiva Piazza del Popolo, per poi svilupparsi in Piazza Fra Domenico da Peccioli, via Lambercione, passando per la rampa di Via Carraia per poi concludersi in Via Giuseppe Garibaldi con la linea di arrivo.

Sabato pomeriggio il programma prevede la seguente scaletta: prima discesa, ore 17; seconda discesa, ore 8.15; pausa cena per poi riprendere la corsa con la terza discesa alle ore 21 ed infine la quarta e conclusiva discesa alle ore 22.15.

La domenica sono previste sempre 4 discese cronometrate che si svolgeranno nell'arco dell'intera giornata con il programma che prevede la mattina lo svolgimento di una discesa di prova ed una di gara alle ore 9.30 mentre nel pomeriggio sono previste altre 2 discese di gara a partire dalle ore 15.

La Pro Loco di Peccioli predisporrà delle misure di sicurezza costituite da balle di paglia e gomme nei punti più insidiosi del tracciato in modo di attutire eventuali impatti ed uscite di pista.





