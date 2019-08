The bossa nova night

Serata omaggio a João Gilberto a cura di Ugo Macchia (chitarra), Anna Buscemi (voce) e Riccardo Neri (percussioni).



João Gilberto, nome d'arte di João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, è stato un cantante e chitarrista brasiliano creatore, con Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e Carlos Lyra, della bossa nova. Si tratta di un genere musicale, nato in Brasile alla fine degli anni '50, che trae origine dal samba, in particolare nella forma detta samba canção e, in genere, dalla tradizione musicale brasiliana. È ispirato culturalmente dalla "rive gauche" francese, dalle atmosfere minimaliste di certa musica europea e statunitense dell'epoca, ma soprattutto, dalla atmosfera di rinascita economica e nazionalista del Brasile.