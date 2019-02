I The Ocelots a Pontedera

Un paio di chitarre, un’armonica e due voci che trasudano folk: direttamente da Wexford (Irlanda) arrivano a Pontedera i The Ocelots.

Il progetto dei gemelli Brandon e Ashley nasce nel 2012. Da quel momento i due ragazzi sono in tour per mezza Europa e, grazie a Cameo Booking, anche in Italia.

The Ocelots sono noti per la loro capacità di catturare il pubblico con melodie ed armonie ipnotizzanti, tanto da essere chiamati da Jack Johnson a supportarlo nella data irlandese del suo ultimo tour.