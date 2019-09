The Odyssey con Mercedes Henger

Mercedesz Henger sbarca a Pontedera. Lo farà il 21 settembre, quando sarà l’ospite d’onore di una serata speciale organizzata al Penelope Sexy Disco. Da tempo per la figlia 28enne di Eva Henger e Riccardo Schicchi i social impazziscono. La carica di sensualità, lo sguardo sognante e i capelli biondissimi e scompigliati le consentono di raccogliere sempre decine di migliaia di “Like”.

Sin da piccola Mercedesz conosce bene il mondo dello spettacolo. Ha debuttato come attrice nel film “Dance of New York” con Martin Scorsese, menntre nel 2008 ha recitato insieme a sua madre nel film “Bastardi”, e in seguito, sempre con mamma Eva, nel film “Torno a vivere da solo” di Jerry Calà. Nel 2016 arriva la grande notorietà grazie alla partecipazione nel cast dell’Isola dei Famosi, in cui Mercedesz si dimostra molto coraggiosa e capace, tanto da far spaventare lo studio durante una famosa prova di apnea in diretta. L’invito all’Isola 2016, però, come ha poi confessato lei stessa, era rivolto alla madre Eva, che tuttavia partecipa al reality nell’edizione 2018. Da diversi anni è spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso come opinionista e recentemente è apparsa in tv anche per difendere la madre Eva, ferocemente attaccata per le polemiche scoppiate sull’Isola con Francesco Monte dimostrandosi ancora una volta coraggiosa e combattiva.

Con la presenza di Mercedesz sabato 21 il Penelope Sexy Disco di Pontedera è pronto a trasformarsi nella location per lo show intitolato “The Odyssey”. Ognuno potrà considerarsi una sorta di Ulisse che raggiunge il traguardo del ritorno verso la sua amata Penelope. La Henger sarà appunto la madrina della serata e sarà contornata da bellissime ragazze, che indosseranno costumi dell’antica Grecia, e bellissimi ragazzi (fra cui Marius) che impersoneranno i fedeli di Ulisse.

In occasione dell’evento il Penelope Sexy Disco è disponibile anche per la cena.

