Theo Teardo in concerto alla Villa Crastan a Pontedera

Il musicista e sound designer Theo Teardo si esibirà in duo con Laura Bisceglia (violoncello) il 14 settembre a Villa Crastan. La serata avrà inizio alle 21.30 con il djset di Pzzo (RitmoRadioShow - Controradio) e alle 22.30 avrà inizio il concerto.

Teho Teardo è da molti anni un apprezzato autore di colonne sonore (Diaz, Il divo, La ragazza del lago, Lavorare con lentezza, Una vita tranquilla, tra le più in vista), compositore e sperimentatore di nuovi suoni ed aperto a contaminazioni e collaborazioni in tutto il mondo, Placebo, Marlene Kuntz, Joe Lally, Mick Harris, per citarne alcune. Tra le sue collaborazioni più conosciute al grande pubblico quella con Blixa Bargeld, front man degli Einstuerzende Neubauten e storico braccio destro di Nick Cave nei Bad Seeds, e quella più recente con l’attore Elio Germano, con cui ha portato in scena lo spettacolo “Viaggio al termine della notte”, riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica.

Teardo torna oggi a esibirsi in duo con violoncello e chitarra baritona collegati dall’elettronica in una dimensione minimalista, essenziale, a lui congeniale. Inizia così la programmazione musicale di Villa Crastan - Casa della Città, la struttura gestita da una consulta di associazioni che sta formalizzando la convenzione con il Comune in questo periodo, dopo una lunga fase di percorsi partecipati.



I biglietti in prevendita sono disponibili a Pontedera presso presso l’Accademia della Chitarra, piazza Martiri della Libertà, a Pisa presso Sanantonio42,​ via San Paolo 1 e bar Tazza d'Oro,​ piazza Clari, oppure on-line, dalla pagina facebook di Villa Crastan e di Cantiere SanBernardo.