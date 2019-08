Marenia, fine settimana col botto: Tiromancino e il tributo Baglioni - Morandi in concerto

Il fine settimana centrale di agosto di 'Marenia-Non solo mare 2019', la rassegna estiva organizzata dal Comune di Pisa insieme a molte associazioni, vedrà protagonisti la musica dei 'Caporali coraggiosi' (sabato 17) e la finale della prima edizione di 'Marenia’s Got Talent' (domenica 18), mentre lunedì 19 si terrà l’atteso concerto dei Tiromancino (Marina di Pisa, piazza Gorgona, ore 21.30). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Sabato 17 agosto, il concerto dei 'Caporali Coraggiosi', unico Tributo dedicato a Claudio Baglioni e Gianni Morandi in omaggio al Tour 'Capitani Coraggiosi' che i due artisti hanno eseguito tra il 2015 e il 2016. "Non cerchiamo l’imitazione o la somiglianza fisica con gli artisti originali, ma solo la corretta esecuzione di ben 30 brani live suonati da musicisti di altissimo livello, a cui si aggiungono video, luci e coreografie per un grande concerto, emozionante e coinvolgente, che ogni volta richiama migliaia di persone" dicono i Caporali Coraggiosi.

Domenica 18 agosto si terrà invece la serata finale di 'Marenia’s Got Talent' con la presenza di giurati d’eccezione come Amaury Perez, Paolo Conticini e Mariella Nava. Si conclude quindi il percorso del Talent, novità dell’estate 2019, che ha visto partecipare decine di artisti e concorrenti. Iniziato lo scorso 22 luglio, è organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa e dal Comune di Pisa in collaborazione con l’agenzia di Spettacolo 'Retroscena', e l’associazione musicale 'Il Pentagramma'.



Infine, lunedì 19 agosto, saliranno sul palco i Tiromancino. Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e l’avvio delle date estive, i Tiromancino con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate. In piazza Gorgona, la band è pronta a regalare una serata emozionante , un viaggio tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Si potrà ascoltare il singolo, 'Vento del sud', un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come 'La Descrizione di un attimo', 'In Continuo Movimento' e 'Illusioni Parallele'.