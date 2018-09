'Marenia Audiovisual Festival': premiazione del miglior corto cinematografico

Il 'Marenia Audiovisual Festival' premia il miglior cortometraggio a soggetto presentato in concorso sabato 22 settembre alle 18.30, con ingresso aperto a tutti, al culmine una tre giorni che sarà interamente ospitata dal grand hotel Golf di Tirrenia, con l’organizzazione di Pro Loco Litorale Pisano e il coordinamento di Aurora Piaggesi.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati anche i premi per la migliore regia, sceneggiatura, musica e per le migliori interpretazioni, come il premio per la migliore sceneggiatura di un film da realizzare.

Quindici sono i lavori approdati all’ultima fase della manifestazione, che è compresa nel cartellone estivo di 'Marenia Non solo Mare'. Nel corso della cerimonia di premiazione, presieduta dal presidente di Pro Loco Litorale Pisano dott. Alessandro Nundini, avverrà proiezione dei migliori lavori, mentre la visione complessiva dei film in concorso sarà proposta nel pomeriggio di domenica, dalle ore 17, anche in questo caso con accesso gratuito e aperto al pubblico.

E’ invece fissata per venerdì 21 settembre alle ore 18.30 la presentazione ufficiale della manifestazione, con la proiezione del cortometraggio 'Mer(r)y Xmas!', girato tra Marina di Pisa e Tirrenia e vincitore del premio Infinity Crowdemand e la consegna del premio alla carriera a Vittorio Sbrana, tecnico caposquadra macchinisti nella Pisorno degli anni Cinquanta e poi nella Cosmopolitan.

Tra le altre iniziative del festival la mattina di sabato 22 dalle ore 10 si svolgerà il 'Marenia Audiovisual Market', un’occasione ad accesso libero per i professionisti dell’audiovisivo della Toscana per stabilire nuove relazioni e collaborazioni. Nel programma del festival inoltre due master class rivolte sia agli addetti ai lavori che agli appassionati.