Tiziano Scarpa presenta il suo libro 'Nuvole e Soldi'

Venerdì 6 luglio alle 18.30, al Punto Einaudi,Tiziano Sarpa leggerà le sue poesie preferite dalla Bianca (collana Collezione di poesia) di Einaudi e le alternerà al suo nuovo libro 'Le nuvole e i soldi'. Introdurrà Francesco Padovani e seguirà un aperitivo.

Tiziano Scarpa è uno scrittore, drammaturgo e poeta, una delle penne più significative della letteratura contemporanea. Vincitore del Premio Strega con 'Stabat Mater' nel 2009, collabora alla rivista on line Il primo amore di cui è uno dei fondatori, dopo esserlo stato del blog collettivo Nazione Indiana.

'Le nuvole e i soldi' sono esperienze reali, come le circostanze in cui l'autore ha visto in faccia la morte; e poi la paura di diventare poveri, le tragedie famigliari, i figli non avuti, i fatti epocali, la cronaca spicciola.