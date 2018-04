'Toffee's art gallery': Pasqua e Pasquetta a porte aperte

'Toffee's Art Gallery' nel cuore della bellissima città d'Arte di San Miniato, rimarrà aperta al pubblico a Pasqua e Pasquetta per presentare una collezione di Arte Contemporanea che si unisce alla storicità del borgo.

Opere diverse tra loro per tenica e stile, rigorosamente illuminate, coloreranno le scure pareti della galleria rendendo l'ambiente un unico gioiello prezioso dalle mille sfaccettature.

La sorpresa dell'Uovo di Pasqua a San Miniato sarà quindi un percorso da non perdere in cui immergersi e lasciarsi trasportare, abbandonando per qualche minuto la materialità quotidianità.

Ospite a Pasquetta il Maestro Franco Bonsignori, Artista presente con due Opere nel Museo Fattori a Livorno.