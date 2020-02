Torna a Ponsacco lo spettacolo 'Pinocchio racconta Pinocchio' e una mostra dedicata al film di Comencini

Anche quest’anno la compagnia di Andrea Balestri sarà presente alla rassegna di teatro “Ponsacco Recita” giunto alla terza edizione col patrocino del Comune di Ponsacco. Quest’anno la compagnia partecipa con un grande ritorno: lo spettacolo unico nel suo genere sullo sceneggiato che lo consacrò bambino prodigio del cinema anno 70.

Un vero e proprio omaggio al regista e agli attori che nel 1972 consacrarono il romanzo di Carlo Lorenzini (in arte Collodi)in una trasposizione cinematografica ancora attuale, uno spettacolo emozionante, in cui Andrea Balestri, il Pisano che nel 1972 ha interpretato Pinocchio nello sceneggiato Rai di Luigi Comencini insieme a Nino Manfredi, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gina Lollobrigida Vittorio de Sica e tanti altri grandi del cinema italiano, racconta l’esperienza vissuta da bambino mentre girava lo sceneggiato con racconto di curiosità, trucchi usati nel film, rapporti avuti con gli altri attori e alcuni aspetti della sua vita personale.

Il tutto con proiezioni di filmati inediti, foto inedite durante la lavorazione e in momenti di pausa, articoli di giornali dell’epoca, curiosità di produzione del film, curiosità sulla costruzione del burattino e della balena usata nel film, descrizione delle location del film e dove poterle visitare, racconto dell’insolito provino dopo una selezione di 3000 bambini in tutta la toscana. Lo spettacolo sarà alternato da momenti emozionanti, con la controfigura del regista, del gatto e la volpe e di Pinocchio interpretato dal piccolo Edoardo, il nipote di Andrea. Inoltre: colonna sonora composta da Fiorenzo Carpi che farà da cornice per tutta la durata dello spettacolo, canzoni del panorama musicale italiano a tema con Pinocchio, coreografie e corpo di ballo a cura degli allievi della Bohemians Musical Academy, coreografie di Ornella Cantini.

Uno spettacolo che farà rivivere lo sceneggiato direttamente dalla voce di Andrea. Un vero e proprio omaggio al film ma soprattutto agli attori e al regista a distanza di 49 anni dalla messa in onda.

Novità: solo per questo spettacolo, proprio in occasione di “Ponsacco recita” nel foyer del teatro, sarà allestita una esclusiva mostra di foto di scena inedite, materiale documentale del film, locandine e rassegna stampa dell'epoca: materiale direttamente dall’archivio personale di Andrea Balestri mai esposto prima.

Per info: Odeon Eventi: 333-8753299; costo biglietto Euro 5, bambini gratis.



Gallery