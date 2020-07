Torna 'Antiqua' a San Giuliano Terme

Dopo lo stop forzato causa Covid-19, riparte Antiqua, il tradizionale mercato di oggetti di antiquariato, hobbismo e artigianato a San Giuliano Terme, che storicamente si svolge ogni prima domenica del mese.

Organizzato dalla proloco di San Giuliano Terme, avrà luogo come sempre in largo Shelley davanti alle terme domenica 5 luglio dalle 9 alle 19.

Nella locandina in allegato, tutte le date di qui a fine anno, salvo ovviamente eventuali modifiche da intraprendere in corsa dovute alla situazione sanitaria nazionale.



Per informazioni: 393 6779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

