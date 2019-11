'Backstage from the basement': Carmelo Pipitone e Metropol

Primo appuntamento della stagione per 'Backstage From The Basement”' i concerti organizzati dall’associazione culturale pisana Backstage Academy all’ora dell’aperitivo con i migliori artisti della Penisola e non solo. Ospite della rassegna sarà Carmelo Pipitone, già chitarrista di Marta Sui Tubi, O.R.K e Dunk, che presenterà a Pisa il suo disco solista 'Cornucopia'. In apertura la band viareggina Metropol.

Carmelo Pipitone ha pubblicato con i Marta sui Tubi 6 album in studio, un album dal vivo e una raccolta dei brani più importanti ed ha partecipato a Sanremo 2013. Preziose le collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Franco Battiato, Enrico Ruggeri e tappe importanti come il Primo Maggio a Roma, Italia Wave prima dei Placebo, le apparizioni legata alla fiction 'Romanzo Criminale' e le prestigiose partecipazioni alla trasmissione 'Che Tempo Che Fa'. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Insound come migliore chitarrista acustico italiano. Nel 2014 ha contribuito alla formazione della superband O.R.K. con Lorenzo Esposito Fornasari (Hypersomniac, Bersèk), Colin Edwin (PorcupineTree) e PatMastelotto (King Crimson). Nell'estate del 2017 ha iniziato a suonare con i Dunk (Ettore, Marco Giuradei e Luca Ferrari dei Verdena). Il suo primo disco solista 'Cornucopia' è uscito il 16 novembre per La Fabbrica Dischi ed è stato prodotto da Lorenzo Esposito Fornasari.

In apertura la band viareggina Metropol, fresca di pubblicazione del disco d’esordio 'Un Nuovo Inverno Nucleare' uscito per l'etichetta Superdoggy e prodotto da Karim Qqru (Zen Circus) e Andrea Pachetti. Appuntamento alle ore 19:00 nella sede della Backstage Academy.