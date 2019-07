Torna la 'Cena sotto le stelle' a Molina di Quosa

Un modo per stare insieme e ritrovare persone che non si vedono da tempo. È lo spirito della “Cena sotto le stelle” che l’associazione Molina mon amour organizza anche quest’anno all’ex asilo nella “Buca”, in via Antonello da Messina, domenica 4 agosto.

La particolarità dell’edizione 2019 della “Cena sotto le stelle” è la dedica a “Topino”, Alessandro Della Croce, persona molto conosciuta a Molina di Quosa e sempre attivo nell'associazione, scomparso pochi mesi fa.

Per prenotazioni e informazioni, chiamare il 379 1913131 entro il 31 luglio.