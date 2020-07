Torneo di Burraco a Marina di Pisa

Ogni venerdì ,a partire dal 17 luglio prossimo alle ore 21.30, come da tradizione si organizzerà il torneo in totale sicurezza con la sanificazione e sostituzione delle carte ad ogni partita e con l’utilizzo di schermi in plexiglass su tutti i tavoli, creati dai nostri soci, nonché la presenza di liquido sanificante e guanti.

Per garantire un’ulteriore sicurezza all’ingresso del circolo è richiesta la firma sul libro presenze e controllo della temperatura corporea attraverso termo scanner.

Le normative anticovid i tavoli a disposizione sono solo 8 ( per il distanziamento) per cui è consigliata la prenotazione anticipata attraverso una chiamata al numero del Presidente Pietro Magli cell. 3392787940.