Torneo di Burraco in memoria di Nicola Ciardelli

Domenica 17 marzo, dalle 15.30, l'associazione 'Nicola Ciardelli', in collaborazione con Paim e Nuovo Circolo Pisano, organizza alle Officine Garibaldi un torneo di burraco di beneficenza. La onlus, dedicata al maggiore caduto a Nassiriya nell'attentato del 27 aprile 2006, continua a tenere viva la sua memoria con eventi e manifestazioni, e negli spazi di via Gioberti allestirà uno speciale campionato di solidarietà. Il ricavato della giornata, infatti, sarà devoluto al progetto di oncologia pediatrica in Kosovo, intitolato al maggiore Nicola Ciardelli. Il contributo minimo per partecipare è di 15 euro.