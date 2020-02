Tra sogni e realtà.... per la piccola Jo

La piccola Jo, bambina di Tirrenia affetta da malformazioni scheletriche e bisognosa di interventi chirurgici in America, sta per volare verso la speranza. Per salutarla prima della partenza il prossimo 8 marzo, Kinzika Group ha organizzato una festa con tanti artisti ed attività. L'appuntamento è al Palazzo dei Congressi di Pisa il 15 febbraio.

La giornata per Jo avrà inizio alla 16.30 con l'esposizione di auto e moto d'epoca, mentre alle 17.30 inizierá il percorso in macchina che porterà la piccola fin sotto la Torre, in modo che la città di Pisa possa augurarle buona fortuna.

Alle ore 21.30 inizia la festa (biglietto euro 10 adulti e 5 bambini): scuole di ballo, associazioni ed artisti si susseguiranno sul palco per tutta la sera. In apertura lo spettacolo di sbandieratori, ma non mancheranno le sorprese. A presentare saranno Graziano Salvadori e Valeria Tognotti.

Per info e prenotazioni: Chiara 3469744065, Irene 3337693343