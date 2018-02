'Un tragico Carnevale': cena con delitto in maschera

Torna l'intrigo mascherato dei Delitti al Dente: 'Un tragico Carnevale' il 17 febbraio alle ore 20 presso il Borgo degli Aranci.

Tra una portata e l'altra, gli attori della compagnia, metteranno in scena un vero e proprio giallo in salsa ironica. Ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell'efferato crimine.

I commensali divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

In palio premi per gli investigatori più sagaci e per la maschera più bella.

Carnevale 1992, Milano. Il rinomato politico Roberto Grasso, da sempre al centro di chiacchiere e scandali, ha organizzato una festa in maschera nella sua sfarzosissima villa. I partecipanti sono molti e tutti si godono gli eccessi della serata celando la propria identità dietro al travestimento carnevalesco.

Tutto sembra procedere bene finché non si sparge la terribile notizia: qualcuno ha ucciso il politico ed è fuggito senza lasciare traccia. Dietro quale maschera si nasconde il colpevole? E cosa lo ha portato ad un tale gesto?.

Consigliato ma non obbligatorio abbigliamento in maschera. Cena con spettacolo: 30 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini. Per info e prenotazione (obbligatoria): info@delittialdente.it; 3286019739; www.delittialdente.it.

