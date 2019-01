Tré burt live

Da Sacramento (USA), per la prima volta in Italia, arriva Tré Burt. Chitarra, armonica e voce: folk allo stato puro.

Tré è uno di quegli artisti che è ancora capace di scrivere canzoni senza tempo, voce chitarra e armonica che si traducono in un folk profondamente radicato nei paesaggi americani.

'Caught It From The Rye', il suo primo full lenght, è un disco essenziale che trasuda dell'urgenza di raccontare le storie. Non vogliamo peccare di blasfemia scomodando il Dylan di Freewheelin ma in queste tracce si raggiungono livelli davvero alti, ascoltare per credere.