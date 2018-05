TrekDays, escursione gratuita sui Monti Pisani

Domenica 27 maggio è tempo di TREKDAYS! L'iniziativa gratuita è promossa da Decathlon.



Il ritrovo è previsto per le ore 8:00 da Calci, di fronte al piazzale della Pieve di Calci in Via Roma. Partenza alle ore 8:30.

La giornata sarà suddivisa su 3 percorsi:

1 percorso: 6 km, è il più breve e rientrerà sempre alla Pieve di Calci per le ore 10:30;

2 percorso: 20 km, è il percorso medio che rientrerà per le ore 17:30;

3 percorso: 26 km, é il percorso lungo che rientrerà per le ore 20:00.

Alle 13:00 ci sarà la pausa pranzo di due ore, con pranzo al sacco, durante le quali verrà anche offerta un'escursione facoltativa, per i più temerari, allo Spuntone di Santallago.

Il trekking è incentrato su un percorso tematico che si snoda attorno ad itinerari e luoghi di interesse storico e naturalistico. I partecipanti vedranno le peculiarità paesaggistiche del territorio, a partire dalle sue caratteristiche geofisiche fino all'intervento, all'insediamento e allo sfruttamento umano.

L'escursione toccherà le vette del Monte Faeta passando attraverso la storica via Tobler e lo snodo di Campo di Croce, comprendendo una panoramica sia sul versante pisano che su quello ucchese.

Come ci si iscrive?

Presso il negozio Decathlon Cascina.

Chi può partecipare?

Tutti!

Per qualsiasi informazione rivolgersi al reparto Trekking del punto vendita Decathlon.