Trekking e yoga all’istituto lama Tzong Khapa

Durante questa giornata faremo trekking intorno all’Istituto Lama Tzong Khapa, centro di Buddhismo tibetano fra i più importanti d’Europa. Attraverseremo la grande porta di ingresso e i suoi simboli, visiteremo i suoi spazi esterni, cammineremo nella storia e nella filosofia dell’Istituto che ha ospitato per ben cinque volte il Dalai Lama, visiteremo gli Stupa dedicati ai saggi all’interno del rigoglioso giardino che lo circonda. Avremo l’occasione di fare una visita guidata nel giardino del centro accompagnati da una monaca dell’istituto.

Dopo la visita seguirà la pratica yoga che sarà dedicata al Saluto al Sole, Surya Namaskara, una serie di posizioni fluide e dinamiche che regala serenità, elasticità, chiarezza mentale e gioia. Insieme impareremo a fluire nella serie e ne conosceremo i significati psicologici e simbolici. Dopo la pratica faremo cena al sacco e seguirà un piccolo trekking serale alla ricerca di lucciole, assioli, grilli e rapaci notturni che vivono nei boschi limitrofi a Pomaia (Pisa).

Per info e prenotazioni: www.icamminatoriliberi.com

NB: Le pratiche proposte in questa giornata sono adatte anche per chi si approccia allo yoga per la prima volta.