Trekking di luna piena

In una notte di luna piena, Piedi in cammino organizza un trekking notturno. Partendo da Pisa, alle ore 21 di sabato 25 agosto, da Piazza delle Gondole, La camminata si dirigerà verso la Valle delle Fonti camminando lungo l’Acquedotto Mediceo per poi attraversare il Monte Pisano fino a Campo di Croce.

Da qui i partecipanti scenderanno a Vorno per una colazione preparata dalla locanda Il Rio di Vorno. Alle 5 del mattino riprenderanno il cammino verso l’Acquedotto del Nottolini fino ad arrivare a Lucca.

- Difficoltà: (E) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche riservato ad escursionisti allenati (difficoltà media)

- Ritrovo: Ore 21 a Pisa in Piazza delle Gondole. L’arrivo a Lucca alla Stazione Ferroviaria è previsto indicativamente entro le ore 8 del giorno seguente.

Per info e iscrizioni: 347 5870026 iscrizione obbligatoria da www.piediincammino.it. Contributo: 20 euro Soci Fie – Era; bambini/ragazzi fino a 16 anni Studenti Universitari, 25 euro e non Soci.