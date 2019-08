Trekking notturno da Pisa a Lucca lungo la via degli acquedotti

Piedi in Cammino APS organizza un'escursione notturna lungo la Via degli Acquedotti che collega le città toscane di Pisa a Lucca. Alle ore 21, di sabato 17 agosto, da Piazza delle Gondole inizierà il cammino verso la Valle delle Fonti lungo l’Acquedotto Mediceo per poi attraversare il Monte Pisano fino a Campo di Croce.



Arrivati a Vorno la meritata colazione, preparata dalla locanda “Il Rio di Vorno”. Alle 5:00 del mattino il cammino riprenderà verso l’Acquedotto del Nottolini fino ad arrivare a Lucca. Un trekking notturno unico nel suo genere che regalerà grandi emozioni.

Durata totale: notte tra il 17 e 18 agosto

Difficoltà: (E) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche riservato ad escursionisti allenati (difficoltà media)

Sviluppo percorso: lineare

Ascesa totale: 795 m

Tempo totale di percorrenza: 8 ore (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: minimo 8 massimo 25



Ritrovo: ore 21:00 a Pisa in Piazza delle Gondole. L’arrivo a Lucca alla Stazione Ferroviaria è previsto indicativamente entro le ore 8:00 del giorno seguente.

Info e iscrizioni: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026 (solo telefonate NO info per SMS o WhatsApp), iscrizione obbligatoria sul sito www.piediincammino.it